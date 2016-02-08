Луценко заявляє, що нинішня коаліція "у 300 голосів" є єдино можливою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після наради представників коаліції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, відповідаючи на запитання щодо можливості переформатування коаліції.

Луценко зазначив, що коаліція не приймає до себе «Опозиційний блок» і “його уламки”.

“Відповідно, сьогоднішня коаліція в 300 голосів є єдино можливою. Вона може зменшуватися за рахунок виходу однієї з фракцій. Але коли фактично три фракції заявляють про те, що вони не будуть співпрацювати з прем'єр-міністром України Яценюком, це означає, що він не зможе провести рішення”, - сказав Луценко.

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Він заявив, що “переформатування коаліції - також не відповідь”.

За словами Луценка, на сьогодні є повномасштабна політична криза, яка вимагає від політиків “припинити шантаж”.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції "БПП" Юрій Луценко заявляє, що три фракції коаліції не бачать прем'єр-міністром Арсенія Яценюка, в коаліції - політична криза. Він зазначив, що фракція "Народний фронт" ультимативно говорить лише про прем'єра Яценюка.

Крім того, Луценко зазначив, що сьогоднішня заява лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка означає, що "у потенційного прем'єр-міністра Яценюка немає голосів для проведення законів".