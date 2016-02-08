Ляшко заявив про вихід із переговорного процесу через відмову влади сформувати нову коаліцію та уряд

Про це лідер партії Олег Ляшко повідомив у Facebook.

"Радикальна партія виходить із переговорного процесу у зв'язку з відмовою влади сформувати нову коаліцію та уряд. Фракції коаліції відмовили у врахуванні пропозицій Радикальної партії щодо формування нової коаліційної угоди та, на її основі, нового професійного уряду. Робочі групи із залученням уповноважених представників РПЛ не проводились, офіційної відповіді на відкрите звернення Радикальної партії до президента, прем’єр-міністра та спікера парламенту не надійшло", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Батьківщина" і "Самопоміч" відмовилися працювати з урядом Яценюка

"Замість обговорення програмових засад діяльності нової коаліції та уряду нам наполегливо пропонували звести розмову до банального поділу посад. Тому ми заявляємо про вихід із переговорного процесу у зв'язку із відмовою влади сформувати нову коаліцію та новий уряд, на чому ми наполягали", - заявив Ляшко.

Радикальна партія виходить із переговорного процесу у зв'язку з відмовою влади сформувати нову коаліцію та урядФракції... Posted by Олег Ляшко on Monday, February 8, 2016

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Гройсман поінформував, що консультації по виходу з кризи, яка склалася навколо уряду, продовжаться сьогодні, 8 лютого.

За його словами, "цей тиждень є ключовим. І сьогодні в тому числі ми будемо проводити консультації, і наступного понеділка я вас проінформую про результати, але я надіюсь на те, що у всіх вистачить здорового глузду, щоб зрозуміти історичний момент, де ми сьогодні знаходимося".