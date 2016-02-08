Прокуратура відкрила справу через візит друга Путіна в Європарламенті до окупованого Криму (документ)

Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит народного депутата Георгія Логвінського, передає "Європейська правда".

"Прокуратурою автономії 11.12.2015 року розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-1 КК України", - заявили у прокуратурі.

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Зокрема, йдеться про порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою завдання шкоди інтересам держави.

Нагадаємо, 10 грудня євродепутат від Польщі Януш Корвін-Мікке відвідав окупований Крим. На анексований Росією півострів він вирушив через Москву. Варто зазначити, що Януш Корвін-Мікке є консервативним лібералом. Його часто називають проросійським політиком.

Раніше УНІАН повідомляв, що ПАРЄ прийняла резолюцію, в якій визнала законною практику введення санкцій проти депутатів, які відвідують окуповані території, в тому числі – Крим.