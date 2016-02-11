Активісти заблокували голову Мін'юсту Петренка у власному кабінеті

13:27, 11 лютого 2016
Політика
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Міністра юстиції Павла Петренка активісти заблокували у його кабінеті.

Фото УНИАН

Про це повідомив голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв, передає ЛІГА.net.

Соболєв зазначив, що міністр був запрошений на сьогоднішнє засідання комітету, але поки прийти не може, оскільки заблокований активістами у своєму кабінеті.

"Що, безумовно, є проявом демократії, але ускладнює наше спілкування", - сказав він.

Соболєв також додав, що за наявною у нього інформацією, проблема пов'язана з вимушеними переселенцями.

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Приблизно через годину Петренко прийшов на засідання комітету, а свою відсутність пояснив зустріччю з переселенцями з Донецька та Луганська.

"Сьогодні з ранку у мене були 60 сімей переселенців. Я не міг їх не прийняти і не обговорити всі ті питання, які є у людей, змушених переїхати з Донецька і Луганська", - пояснив він.

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