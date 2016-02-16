Німеччина очікує від України продовження реформ

Про це у понеділок, 15 лютого, заявив речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За словами представника МЗС, ситуацію з відставкою міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса варто розглядати як "свого роду сигнал" політичному керівництву країни, що потрібно й надалі йти шляхом реформ.

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"Наше бажання однозначно полягає в тому, щоб цього тижня та й згодом пролунало чітке запевнення з боку українського керівництва, українського парламенту, українського уряду та президента й надалі послідовно йти раніше обраним шляхом реформ", - наголосив Шефер.

Він також нагадав, що значна частина допомоги для України прив'язана насамперед до обіцянки проводити реформи. Так, приміром, кредитна програма з боку Міжнародного валютного фонду поєднана з чіткими вимогами щодо боротьби з корупцією.

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Як повідомляв УНІАН, раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд стурбований розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією. У зв'язку з цим фонд може припинити програму співпраці з Україною, оскільки дуже складно буде її реалізувати.

На думку Лагард, Україна ризикує повторити минулий досвід згортання реформ.