Закон про виключення кандидатів з виборчих списків порушує конституційні права – ОПОРА

Про це йдеться в заяві організації.

ОПОРА закликає український парламент скасувати закон "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" (щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку у багатомандатному окрузі)" через грубе порушення виборчих конституційних прав громадян обирати і бути обраними та на підставі фактів порушення Регламенту Верховної Ради під час його прийняття", - зазначають її автори.

Читайте також"Відродження" закликає Порошенка ветувати закон про "партійне рабство"

ОПОРА звертає увагу на те, що закон запроваджує можливість виключення кандидатів у народні депутати з виборчих списків вже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду політичної партії.

"У разі набуття чинності цим законом з’їзди партій зможуть змінювати черговість набуття мандатів кандидатів, включених до виборчих списків парламентських політичних сил. Водночас законодавець не визначив підстав для прийняття рішення з’їздом партії про виключення кандидата із виборчого списку після оголошення результатів голосування", - зазначають автор заяви.

Читайте такожЗаконопроект про виключення кандидатів з виборчих списків суперечить Конституції – політолог

За їхніми словами, також закон не містить процедур прийняття з’їздом партії відповідного рішення.

"Під час голосування 16 лютого український парламент порушив закон "Про регламент Верховної Ради України", коли проголосував за повернення до розгляду законопроекту №3700 та прийняття його за основу та в цілому. Провальне голосування за законопроект 16 лютого мало би призвести до визнання його відхиленим та неможливості його внесення на поточній та наступній за нею позачерговій сесіях парламенту", - йдеться у заяві.

Окрім того, зазначається, що законопроект, отримавши гострі зауваження щодо його змісту частиною депутатів, згідно з регламентними нормами, мав піти на друге читання.

Читайте такожНардеп з УКРОПу пропонує Раді скасувати прийняття закону про "партійне рабство"

В ОПОРІ вважають, що закон про виключення кандидатів з виборчих списків поставив партійні інтереси вище за політичні права громадян, оскільки можливість відкликання кандидатів зі списку після голосування порушує їхнє право бути обраними, а виборців, які голосували за весь список в цілому, обирати своїх представників.

"Законопроект №3700 надає необмежені можливості керівництву партії переглядати перелік вже де-факто обраних осіб після оголошення результатів голосування, що суперечить рекомендаціям та висновкам авторитетних міжнародних організацій, таких як Парламентська асамблея Ради Європи та Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) щодо неприпустимості партійного диктату над обраними народними представниками. Перегляд виборчого списку після оголошення результатів голосування змінює зміст волевиявлення виборців", - наголошується у заяві.

Читайте такожЗаконопроект про виключення кандидатів з виборчих списків суперечить волі виборців - експерт

Втім, на думку ОПОРИ, з правової точки зору спроби застосувати положення прийнятого закону до нинішнього парламенту є сумнівними. У цьому організація вбачає поточну політичну мотивацію лідерів фракцій лобіювати відповідний законопроект та намагання підлаштувати законодавство під внутрішньопартійні виклики.

ОПОРА також закликає президента Петра Порошенка а у разі відмови Верховної Ради скасувати цей закон застосувати до нього вето.