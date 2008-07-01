Регіонали сказали, який спосіб обрання Президента їх влаштовує

Фракція Партії регіонів не пропонує змінювати спосіб обрання Президента України, але може вести з цього питання дискусію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він підкреслив, що в даному законопроекті не зачіпається спосіб обрання Президента, тобто шляхом обрання його на виборах. «Поки що змінювати його ми не пропонуємо», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ і додав, що Партія регіонів «може вести дискусію з представниками інших фракцій, якщо будуть запропоновані інші варіанти обрання Президента України”. Він підкреслив, що «це не є позиція, яку ми категорично будемо захищати». Він висловив переконання, що зараз недоцільно змінювати спосіб обрання глави держави.