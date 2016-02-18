Томбінський очікує від влади України консолідації зусиль у проведенні реформ

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН. "Що мені коментувати? Це українським міністрам і депутатам потрібно коментувати, звітувати українському уряду і в парламенті", - сказав Ян Томбінський.

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При цьому відповідаючи на запитання щодо очікувань Європейського Союзу у зв'язку із ситуацією з українським урядом, посол наголосив: "Наше очікування - реформи, реформи і (знову) реформи. Консолідація реформ".

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала постанову про недовіру Кабміну.

Того ж дня фракція “Самопоміч” заявила, що 17 лютого не прийде на засідання Верховної Ради через провальне голосування щодо відставки уряду.

17 лютого фракція «Батьківщина» заявила про вихід з парламентської коаліції.