В ЄС відреагували на ухвалення ВР змін до закону про прокуратуру: вони нададуть генпрокурору забагато влади

Про це йдеться у коментарі Томбінського, переданому УНІАН Представництвом ЄС в Україні.

"Я вітаю роботу, що ведеться поточного тижня у Верховній Раді щодо важливого актикорупційного законодавства, яке також є частиною зобов’язань України, які стосуються візової лібералізації. Проекти законів про виявлення, розшук та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (№4056), та про арешт майна та інститут спеціальної конфіскації (№4054) відповідають стандартам ЄС.

Я однак стурбований змінами, що їх пропонують внести до закону «Про прокуратуру» (№4055), які загрожують незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через надання забагато дискреційної влади генеральному прокурору", - заявив Томбінський.

Також він закликав парламент якнайшвидше запровадити електронне декларування доходів чиновників.

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"Окрім того, дуже важливо не зволікати та запровадити у 2016 році, у відповідності до зобов’язань України, ефективну систему декларування статків. Така система має бути всеохопною та стосуватися усіх посадовців, які працюють у сферах і на посадах, що є уразливими до корупції. Посадовці повинні будуть повторно подати свої декларації в електронній формі, аби дозволити Національному агентству з питань запобігання корупції, щойно воно буде у стані повної працездатності, здійснювати свою роботу. Наразі саме час – після восьми місяців неефективних спроб створити це агентство та побачити його у дії", - наголосив Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду (№ 4055).

В цілому законопроект планується ухвалити у четвер, 18 лютого.

Законопроектом пропонується встановити, що призначення на адміністративні посади у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється за результатами відкритого конкурсу.

На посади заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначення здійснює генеральний прокурор.

На посади керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначення здійснює керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також, згідно з проектом закону, генпрокурор має право шляхом видання публічного листа на адресу конкурсної комісії протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатури на деякі адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.