Ющенко: країни ГУАМ підтримують ініціативу Швеції і Польщі

Країни ГУАМ підтримують ініціативу Польщі і Швеції щодо формування нової східноєвропейської політики ЄС і готові направити своїх міністрів закордонних справ для консультацій із Євросоюзом з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на пленарному засіданні самміту ГУАМ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для країн ГУАМ є надзвичайно важливою така ініціатива Польщі і Швеції.

«Країни ГУАМ всіляко підтримують цю ініціативу і готові в найближчий час направити міністрів закордонних справ для проведення окремих консультацій по даному питанню в Європейському Союзі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Від імені країн ГУАМ він також закликав інші східноєвропейські держави, які на сьогодні не є членами ГУАМ, приєднатися до цієї ініціативи. «Ми виходимо з того, що ми повинні формувати узгоджену східноєвропейську політику між ЄС і країнами Східної і Центральної Європи», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він наголосив на важливості співпраці ГУАМ із Польщею, Литвою, США, Японією.