В ГПУ запевняють, що Шокін досі "генпрокурор у відпустці" - ЗМІ

Генпрокурор Віктор Шокін раніше прибуває на посаді генпрокурора і у відпустці.

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