В ГПУ запевняють, що Шокін досі "генпрокурор у відпустці" - ЗМІ
11:10, 19 лютого 2016Політика
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Генпрокурор Віктор Шокін раніше прибуває на посаді генпрокурора і у відпустці.
Шокін досі генпрокурор, проте у відпустці / Фото УНІАН
Про заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, повідомляє 112.ua.
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Раніше повідомлялося, що заява Шокіна про відставку надійшла до Адміністрації президента.
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