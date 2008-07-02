Тимошенко і Яценюк прийдуть до Ющенка

У СП відбудеться нарада

Сьогодні об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Секретаріаті Президента відбудеться нарада з питань макроекономічної стабільності. Як повідомляє прес-служба Президента, у нараді візьмуть участь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК і голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

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