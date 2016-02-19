Яценюк: Мені як політику було б вигідно, щоб мене у вівторок зняли

18:35, 19 лютого 2016
Політика
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Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що з політичної точки зору йому було б вигідне рішення парламенту про його відставку.

REUTERS

Про це він заявив в інтерв’ю українським телевізійним каналам.

«Мені як політику було б вигідно, щоб мене у вівторок зняли… Мені політично, цинічно політично було вигідно, щоб мене відправили у відставку, але для держави, якщо говорити виключно з державної точки зору, мій рейтинг нічого не вартий у порівнянні з майбутнім країни», - сказав Яценюк.

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Глава уряду також зазначив, що «з політичної доцільності не можна керувати країною».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада 247-ма голосами визнала роботу уряду незадовільною, але не підтримала недовіру Кабміну. Зокрема, "за" висловлення недовіри уряду проголосували лише 194 депутати за необхідних 226.

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