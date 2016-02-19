Посол ЄС заявив про відсутність політичної волі, щоб в Україні нарешті запрацювало антикорупційне агентство

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінські, повідомляє "112 Україна".

За його словами, подолання корупції в Україні - це питання браку політичної волі.

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"Я не можу обгрунтувати, чому агентство (з протидії корупції - УНІАН) не можна було створити за 8 місяців. Це питання політичної волі, адже немає технічних умов, які б не дозволили це зробити. Як подолати корупцію, це питання політичної волі, тому ми бачимо картинку з цього агентства, що воно не може запрацювати, тому що хтось не зацікавлений в тому, щоб воно запрацювало."

Як повідомляв УНІАН, раніше посол відмовився коментувати ситуацію навколо кабінету міністрів.