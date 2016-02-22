Обама нагадав Путіну, що російсько-сепаратистські сили мають дотримуватися Мінських угод

Президент США Барак Обама у телефонній розмові зі своїм російським колегою Володимиром Путіним нагадав про необхідність "виконання об'єднаними російсько-сепаратистськими силами в Східній України своїх зобов'язань за Мінськими угодами".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому, опублікованому в понеділок, 22 лютого, передає Deutsche Welle.

Читайте такожОбама обговорив з Путіним питання перемир'я в Сирії

Зокрема, Обама звернув увагу на пункти домовленостей щодо припинення вогню та повного доступу спостерігачів ОБСЄ до зони конфлікту, в тому числі і до кордону між Україною та Росією.

Головною темою розмови двох президентів було досягнення домовленості щодо припинення вогню в Сирії, яке має розпочатися 27 лютого. Обама підкреслив, що нинішнім пріоритетом є отримання позитивної реакції як від режиму Башара Асада, так і від повстанців, і дотримання обома сторонами умов мирного процесу.