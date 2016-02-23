До Верховної Ради проходять 7 партій - опитування КМІС

11:00, 23 лютого 2016
Політика
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Якби в середині лютого відбувалися вибори до Верховної Ради, то достатню кількість голосів для входження до неї могли б отримати 7 партій.

фото: УНИАН

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного до голосування парламенту щодо відставки уряду.

Найвищу підтримку серед дорослого населення територій, що зараз контролюються владою України, мають "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (6,9% по від усіх опитаних), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (6,3%) і "Опозиційний блок" (5,9%). Дещо нижчу підтримку мають "Самопоміч" (4,9%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,5%). Також мають високі шанси потрапити в парламент Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (2,6%) і "Громадянська позиція" (2,2%). Не визначилися з відповіддю 24,7%, не мають наміру голосувати 26,4%.

Якби ті, хто не визначився за кого голосувати і ті, хто хоче голосувати проти всіх, не прийшли б на вибори, участь у голосуванні взяли б близько 41% усіх виборців.

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В свою чергу серед тих, хто визначився, рейтинги політсил розподілилися наступним чином: БПП "Солідарність" - 16,6%, "Батьківщина" - 15,1%, "Опозиційний блок" - 14,2%, "Самопоміч" - 11,8%, Радикальна партія - 10,3%, "Свобода" - 6,2%, "Громадянська позиція" - 5,3%.

Не долають 5%-ий бар'єр, за даними опитування, наступні опції: УКРОП - 3,9%, "Рух за очищення" Михаїла Саакашвілі - 3,6%, "Нацiональний рух Дмитра Яроша" - 2,9%, "Народний фронт" - 2,5%, "Вiдродження" - 1%, "Сильна Україна" - 1%, "Правий сектор" - 0,9%, Аграрна партiя України - 0,9%, "Нова держава" - 0,8%, Партiя простих людей - 0,6%, "Сила Людей" - 0,6%, "Наш Край" - 0,5%, "Народний контроль" - 0,4%, інші партії - 1,2%.

Опитування проводилося 5-16 лютого методом особистого інтерв'ю, всього опитано 2020 респондентів у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за репрезентативною вибіркою. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється владою України, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються, і на територіях, що тимчасово не контролюються владою України.

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Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1%.

Опитування проводилося до звіту Кабінету міністрів 16 лютого і до подій, пов’язаних з голосування за відставку уряду і до виходу з коаліції "Батьківщини" і "Самопомочі". Як зазначає КМІС, ці події могли вплинути на рейтинги партій, тому реальний поточний рейтинг партій може дещо відрізнятися від рейтингу партій, розрахованого за підсумками опитування.

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