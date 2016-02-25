Єрофєєва та Александрова не привезли до суду, засідання перенесли на тиждень

Як передає кореспондент УНІАН, у суді пояснили, що це відбулося з технічних причин.

Наступне засідання призначено на 3 березня на 10:30.

Оскільки без обвинувачуваних подібні справи розглядати не можна, то було прийнято рішення про іншу дату судового засідання.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому судовому засідання за клопотанням захисту обвинувачуваних суд мав заслухати судово-медичного експерта, який встановлював причину смерті солдата ЗСУ Вадима Пугачова, який був убитий під час зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою Александрова та Єрофєєва у травні 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

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26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено. Він зазначив, що ці російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки без передбаченого законом дозволу), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво нею) і ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

10 лютого 2016 року суд продовжив продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 9 квітня.