Соцінтерн відмовив Морозу

Соцінтерн відмовив Соціалістичній партії України в наданні повного членства в цій організації.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерело в секретаріаті 23-го конгресу Соцінтерну, що проходив в Афінах із 30 червня по 2 липня.

Раніше лідер Соцпартії України Олександр Мороз неодноразово заявляв про те, що його партія стала повноправним членом Соцінтерну у січні 2006 року. Однак тоді Рада Соцінтерну тільки дала рекомендацію підвищити статус СПУ до повного члена. Тому партія Мороза в списку Соцінтерну значиться серед консультативних членів.

Такий статус дозволяє партії брати участь і виступати на зустрічах Соцінтерну, однак не дає права на голосування. Тільки володарі статусу "повного члена" мають можливість впливати на ухвалення рішень голосуванням.

Коментуючи рішення про відмову у повному членстві в Соцінтерні, соціаліст Ярослав Мендусь, який входив до складу делегації СПУ в Афінах, сказав:

"Соцінтерн зберіг той статус Соціалістичної партії України, який у неї був до початку засідання".

Він додав, що під час участі в Конгресі члени Соцпартії провели зустрічі з представниками багатьох соціалістичних і соціал-демократичних партій світу, зокрема, Швеції, Австрії і Португалії.

"Ми задоволені тональністю зустрічей і обговоренням напрямків реформування Соціалістичного інтернаціоналу", - сказав Мендусь.

Соціалістичний Інтернаціонал, Соцінтерн — міжнародна неурядова соціал-демократична організація, створена у 1951 році у Франкфурті-на-Майне (Німеччина). На даний час, за підсумками останнього Конгресу, членами Соцінтерну є близько 169 партій.