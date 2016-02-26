Росія й надалі захищатиме бойовиків на Донбасі - голова розвідки США

Про це в четвер, 25 лютого, заявив директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер на слуханнях в одному з комітетів Палати представників, передає Deutsche Welle.

"Росія продовжуватиме виконувати роль посередника для сепаратистів у відстоюванні їхніх інтересів в Україні", - сказав Клеппер, цитує агентство Reuters.

За його словами, Росія і надалі сприймає Україну як "малу Росію".

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Як додав у виступі директор ЦРУ Джон Бреннан, "і досі незрозуміло, як росіяни самі планують виходити" з цього конфлікту.

Як повідомляв УНІАН раніше, Джеймс Клеппер заявив, що Кремль продовжуватиме "довготерміновий вплив на Київ" і зриватиме "спроби України інтегруватися у західні інституції".