Росія продовжить тиснути на Україну і зривати її євроінтеграцію - голова розвідки США

Про це заявив директор національної розвідки США Джеймс Клеппер, повідомляє радіо "Свобода". Джеймс Клеппер заявив, що, незважаючи на зменшення збройних сутичок між українськими військовими та терористами на Донбасі, яких підтримує Росія, Кремль продовжуватиме "довготерміновий вплив на Київ" і зриватиме "спроби України інтегруватися у західні інституції".

Читайте такожГлава розвідки США: позиція Кремля веде до нової холодної війни

"Події в Україні спонукають Москву до посилення її присутності у регіоні для запобігання зміни режимів у колишніх радянських республіках і для пришвидшення переходу до багатополярного світу, у якому Росія є безперечним гегемоном у Євразії", – наголосив Джеймс Клеппер.

За словами керівника американської розвідки, у 2016 році Росія посилить тиск на своїх сусідів, щоб змусити їх приєднатися до Євразійського економічного союзу під проводом Москви, до якого входять Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизія.