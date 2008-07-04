Томенко каже, що у Тимошенко є час - мінімум до осені

До осені широкої коаліції не буде, а уряд продовжуватиме свою роботу, заявив в інтерв’ю „Газеті 24” заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, в уряду, очолюваному Юлією ТИМОШЕНКО, є час “мінімум до осені, а по суті – до формування нової коаліції або завершення дострокових виборів”.

„Поки що Юлія ТИМОШЕНКО спокійно працює. У неї є дуже добрий індикатор роботи в особі глави президентського Секретаріату. Якщо із СП надходить черговий лист із критикою, то уряд працює правильно, а якщо Секретаріат мовчить, це сигнал для Кабміну, що щось не так. Це таке собі правило української коаліції”, - зазначив він.

Коментуючи розмови щодо створення широкої коаліції, які нібито проводить Секретаріат Президента, М.ТОМЕНКО зауважив, що, судячи з усього, поки що ці розмови нічим не завершилися, бо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не погоджується на кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, а представники Партії регіонів на цьому наполягають.

„Думаю, що поява нового варіанту Конституції від Партії регіонів, в якому зафіксовані вразливі для Президента теми, - це реакція радикальної частини ПР на непоступливість Віктора ЮЩЕНКА та осіб, що його оточують. Хоча у них є запасний варіант: синхронізація дій під час дострокових парламентських виборів”, - вважає М.ТОМЕНКО.

За його словами, планується змінити виборчу систему з пропорційної на змішану. Він зазначив, що тоді у мажоритарній складовій виборів до парламенту Партія регіонів контролюватиме Схід і Південь України, «Єдиний центр» чи Блок В.ЮЩЕНКА - Захід і Центр, „а отже, голосів, отриманих на виборах, повинно вистачити для створення у наступному парламенті коаліції у 300 мандатів”.

М.ТОМЕНКО додав, що це дозволить “оточенню В.ЮЩЕНКА здійснити давню мрію: обирати Президента в парламенті".