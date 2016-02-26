Порошенко підписав указ про сприяння розвитку громадянського суспільства

Як зазначили у прес-службі глави держави, Порошенко подякував громадськості за участь в підготовці проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства.

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Президент підкреслив, що «Революція Гідності дала нові можливості для розвитку громадянського суспільства та поглиблення демократії в Україні. Зокрема, глава держави відзначив вклад волонтерського руху в підтримку Збройних Сил України та реформування Міністерства оборони, а також активну участь громадськості в євроінтеграційних процесах країни та сприяння покращенню ставлення українців до євро- та євроатлантичної інтеграції».

«Щодо євроінтеграційних процесів, так само як і щодо захисту безпеки та оборони держави, роль громадянського суспільства є надважливою», - підкреслив Порошенко.

Окремо президент наголосив на участі громадськості в реформуванні країни. «Вкрай важлива, а можливо найбільш важлива після національної безпеки та оборони сфера реформ – це антикорупційне законодавство. Подобається комусь з влади чи не подобається, як вони (представники громадськості) їх критикують, але ми маємо в умовах демократії навчитися взаємодіяти, щоб завоювати довіру як всередині країни, так і продемонструвати на ззовні, що ми працюємо єдиною командою», - зазначив глава держави.

Зокрема, за словами Порошенка, критично важлива участь громадськості в конкурсних комісіях з відбору кандидатів в антикорупційні органи для того, щоб забезпечити роботу новостворених інституцій максимально прозорою та незалежною.

Порошенко додав, що розчарований затягуванням процесу створення Національного агентства із запобігання корупції, оскільки це є фактично єдиним невирішеним інституційним питанням щодо зобов’язань України в рамках отримання безвізового режиму.

Президент також закликав громадськість підтримати та продемонструвати активну позицію щодо Конституційних змін в частині судової реформи.

«У підготовці проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства взяли участь понад 700 представників організацій громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого самоврядування, провідних українських аналітичних центрів», - додали в прес-службі.