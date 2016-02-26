Рішення Єврокомісії щодо скасування віз для українців відкладається - ЗМІ

Подача такої ініціативи для України відкладається, пише на своїй сторінці у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Пропозиція ЄК щодо візової лібералізації для Грузії буде готова наступного тижня. Україні, можливо, доведеться почекати після референдуму щодо асоціації, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня", - написав він.

EU Com proposal for visa lib for #Georgia will come nxt week. #Ukraine might have to wait till after 6 Apr AA referendum in the #Netherlands — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 26, 2016

Раніше стало відомо, що Єврокомісія представить Раді ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз окремо для України та Грузії.

Вчора УНІАН повідомляв, що Порошенко підписав закони, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом. Але наразі ще тривають консультації з ЄК щодо скандального закону про електронне декларування.

Раніше стало відомо, що для скасування віз для українців влітку 2016 року Україна повинна найближчими тижнями "поправити закон про декларування, повернувши кримінальну відповідальність за брехню в декларації вже з цього року, а також обрати трьох членів НАЗК".

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Нагадаємо, 18 грудня 2015 року Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включення її до списку країн, з якими у ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений до Ради ЄС та Європейського парламенту, і на основі цього документа вони повинні ухвалити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.