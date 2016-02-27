Путін в Україні довіряє лише Медведчуку – журналіст РФ

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив автор книги "Вся кремлівська рать", відомий російський журналіст, який кілька років очолював незалежний телеканал "Дождь", Михайло Зигар.

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"Є таке відчуття. Я не знаю точно, але книга написана на основі показань свідків, які в цьому процесі беруть участь. Вони так кажуть. Я не можу залізти в голову Путіну і провести дослідження, чи не приєднався до Медведчука ще хтось. За моїми даними, вони досі дружні", - сказав Зигар, відповідаючи на запитання, чи продовжує Путін довіряти Медведчуку.

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