Тимошенко передрікає ВР три дні дебатів і "заслужений відпочинок"

На сьогодні Міністерство фінансів у робочому порядку погоджує розбіжності щодо змін до держбюджету з Секретаріатом Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам у Миколаївській області прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що всі матеріали щодо змін до бюджету, необхідні для аналізу, передані Президентові Віктору ЮЩЕНКУ. "Міністр фінансів у робочому режимі працює із Секретаріатом Президента", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що завтра об 11.00 на засіданні Кабміну планується затвердити зміни до бюджету для передачі документів у Верховну Раду.

«І в парламенті ми можемо спокійно дебатувати аж три дні щодо бюджету, а потім його необхідно приймати, бо ми зобов`язані відпустити депутатів на канікули, як кажуть, на заслужений відпочинок, бо вони дуже стомилися - тільки тоді, коли вони дадуть країні розподіл 30 млрд. грн., на які країна очікує, тобто, приймуть зміни до бюджету 2008 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона повідомила, що без додаткових коштів у держбюджеті уряд разом з підтримкою вуглевидобувної промисловості, авіабудування виділить кошти і на підтримку суднобудування.

Як наголосила прем`єр, вона «чомусь відчуває», що зміни до бюджету будуть підтримані більшістю депутатів.