Луценко попросив у Януковича грошей

Новопризначений міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО запевнив прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, що працюватиме на цій посаді з метою «очистити суспільство від кримінального елементу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час представлення його В.ЯНУКОВИЧЕМ перед керівним складом відомства.

«Я готовий працювати з тим ж цілями, з тою ж енергію, з якою починав працювати міністром рік тому», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, запевнивши при цьому, що «сачкувати, ховатися, перестраховуватися ніколи не мав такої звички, і мати не буду далі”. Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв, що працюватиме чесно, відповідально перед суспільством. “Маю намір зробити найголовнішу справу - очистити суспільство від кримінального елементу», - наголосив міністр.

Звертаючись до представників ЗМІ, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «призначення мене в уряд національного компромісу відбувалося в неоднозначних умовах, історію і причини такого рішення я поясню журналістам пізніше». (УНІАН: раніше Ю.ЛУЦЕНКО неодноразово заявляв, що не має наміру працювати в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА).

Говорячи про свої відносини як міністра внутрішніх справ з новими урядовцями, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «йдеться про службові стосунки». При чому він запевнив, що у своїй роботі продовжуватиме курс на очищення органів МВС від зрадників, а також у подальшому всіляко запобігати “можливій партизації” міліції.

Крім того, серед пріоритетів роботи МВС Ю.ЛУЦЕНКО називає надання якомога більшої ваги боротьбі з економічною злочинністю, розповсюдженням наркотиків, незаконній міграції та питанням землекористування.

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до В.ЯНУКОВИЧА, зазначив, що для подальшої більш ефективної роботи МВС Кабмін має збільшити бюджет відомства, в тому числі в питанні, яке стосується матеріального забезпечення кадрового складу відомства.

Ю.ЛУЦЕНКО також сказав, що МВС для підвищення ефективності своєї роботи планує закінчити формування єдиної інформаційної системи, «яка дасть змогу вийти на новий рівень боротьби зі злочинністю».

До проблемних питань діяльності відомства Ю.ЛУЦЕНКО відніс недостатнє законодавче забезпечення, яке, за його словами, обмежує, зокрема, співробітників ДАІ належним чином боротися з порушниками правил дорожнього руху.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що очолюване ним відомство наполягає на передачі йому функцій підслідності від прокуратури. «МВС за цю задачу готова відповідати і професійно, і політично», - підкреслив він.