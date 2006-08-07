Янукович створить спецпідрозділ для нагляду за Луценком

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне створити при Кабінеті Міністрів спеціальний підрозділ, який відповідатиме за продовження реформування Міністерства внутрішніх справ України та координуватиме його роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, представляючи перед керівним складом МВС України керівника цього відомства Юрія ЛУЦЕНКА.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що «ми з вами відпрацюємо модель стосунків Кабінету Міністрів і МВС». «Я б хотів, Юрію Віталійовичу, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Ю.ЛУЦЕНКА, - щоб ви разом зі мною відпрацювали таку модель підрозділу в Кабінеті Міністрів, який буде працювати з МВС».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, цей підрозділ, серед іншого, необхідний для того, щоб шукати певні шляхи вирішення питань, в тому числі і в регіонах, включаючи систему інформаційного забезпечення, яка повинна бути сформованою на найсучаснішому рівні для того, щоб якомога ефективніше боротися зі злочинністю. У контексті сказаного В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Кабмін зробить все від нього залежне, щоб ця інформаційна система запрацювала найближчим часом.

Представляючи Ю.ЛУЦЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що 4 серпня Верховна Рада затвердила рішення про призначення нового складу уряду, в якому міністром внутрішніх справ призначено Юрія ЛУЦЕНКА. «Я вважаю, немає необхідності зачитувати біографію міністра внутрішніх справ, оскільки вона присутнім відома», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши при цьому, що «у нас з Юрієм Віталійовичем є певна історія стосунків політичних…». Однак, на думку прем’єра, під час переговорів вони «знайшли порозуміння». В контексті сказаного В.ЯНУКОВИЧ наголосив:«Нам треба співпрацювати… Це наш спільний обов’язок».

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, для ефективнішої роботи МВС необхідно підготувати та провести реформу цього відомства, використавши міжнародний досвід. «Терміни будемо визначати спільно, з комітетами ВР будемо працювати спільно», - пообіцяв прем’єр.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що «робота, зроблена (міністерством, до того як його було знову обрано прем’єр-міністром – УНІАН), вона буде вивчатися». При цьому прем’єр підкреслив, що ніхто не збирається робити якихось категоричних висновків. «Ми ці висновки будемо робити спільно», - зауважив глава уряду.

«Я буду радитись з Юрієм Віталійовичем, - продовжив В.ЯНУКОВИЧ, - по запровадженню спеціальної структури в складі Кабміну, яка буде фактично перехідною моделлю стосунків Кабінету міністрів і МВС». За словами В.ЯНУКОВИЧА, це необхідно для того, щоб «ми нічого не зруйнували, що побудовано і ефективно працює, а навпаки ефективно і прогнозовано використовували всі обсяги реформування».

Наприкінці свого виступу, звертаючись до керівництва МВС, прем’єр сказав: «Є певний досвід в моєму житті стосунків з правоохоронними органами… Я вам скажу, що мені вдалося таким чином і систему вивчити, і людей… Я бачу в цьому залі багато знайомих людей… Будемо і систему вивчати, і співпрацювати…».