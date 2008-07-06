Поки Вінський нічого не робив, у РНБО протягли своє рішення

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР критикує Міністерство транспорту та зв’язку України за бездіяльність у процесі приватизації аеропорту Дніпропетровська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАР заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Мінтранс не зробив жодного кроку для визначення подальшої долі Дніпропетровського аеропорту. Нещодавно “протягнуто” рішення РНБО про створення державного підприємства «Дніпропетровський міжнародний аеропорт». Це рішення протирічить раніше підписаному меморандуму на рівні уряду та Фонду держмайна про приватизацію цілісного майнового комплексу аеропорту через відкритий аукціон», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду вивести зі складу відкритого акціонерного товариства «Авіаційна компанія «Дніпроавіа» цілісного майнового комплексу аеропорту «Дніпропетровськ» та перетворити цей комплекс на державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ».

Це рішення РНБО було введено указом Президента від 26 червня.

Раніше, 5 червня, В.БОНДАР заявляв, що Державну акціонерну компанію «Дніпроавіа» планується приватизувати цілісним майновим комплексом шляхом проведення відкритого аукціону.

За його даними, Кабінет міністрів дав доручення Фонду держмайна України, Мінтрансзв’язку і Дніпропетровській облдержадміністрації розробити умови приватизації.

В.БОНДАР підкреслив, що одна з умов приватизації вже визначена - інвестор бере зобов`язання за власні кошти реконструювати злітно-посадочну смугу аеропорту Дніпропетровська, потім передати її у держвласність.