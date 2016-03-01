У ГПУ відреагували на заяву адвоката Януковича про "незацікавленість" відомства у справі біглого екс-президента

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Ми в черговий раз запрошуємо Януковича прибути в Україну, наші двері для нього відкриті, якщо він дійсно хоче допомогти слідству, прийняти в ньому участь, то ми його з задоволенням чекаємо", - зазначив він.

"Яка в нас може бути співпраця, якщо ми звертаємося до російської сторони з великою кількістю листів і проханням нам посприяти у проведенні певних слідчих дій з Януковичем, а нам не то, що не відповідають, нам не відповідають на наші листи. Телефони Генпрокуратури відомі і Януковичу, і його адвокатам. Я навіть пожартую: ми йому сексуальний подарунок приготували, тільки б приїхав. Але, на жаль, не їде", - додав Куценко.

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Раніше адвокат екс-президента Віталій Сердюк повідомив, що не чув ні однієї заяви прокурора Владислава Куценка з кримінальних проваджень щодо Януковича та його оточення, "яке б відповідало дійсності". "Не можу зрозуміти, як в ГПУ можуть так обманювати громадян. Все, що говориться – все не відповідає дійсності", - сказав Сердюк.

За його словами, у Януковича заарештовані всього два рахунки і приватний будинок, придбаний за особисті кошти.