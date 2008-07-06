Тимошенко сказала, коли будуть відомі ціни на газ для України

Нові ціни на газ, який Україна одержує з Росії, на 2009 рік будуть відомі після 15 вересня 2008 року.

Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

«Це (ціни на газ в 2009 – УНІАН) буде відомо після 15 вересня», - зазначила прем`єр.

При цьому вона відмовилася називати суму, на яку розраховує Україна, пояснивши це тим, що на нині триває переговорний процес щодо визначення ціни. «Йде переговорний процес і я б не хотіла попередніми заявами його руйнувати», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також підкреслила, що останні переговори з головою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ, в результаті яких досягнута домовленість про поступове підвищення ціни газу для України до рівня європейських упродовж кількох років, відбулися успішно. «Переговори з Володимиром ПУТІНИМ щодо поставок газу відбулися успішно і гадаю, що ми їх до 15 вересня доведемо до контрактної форми», - уточнила прем`єр.