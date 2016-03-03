Мер одного з німецьких міст хоче співпрацювати з окупованим Сімферополем

2 березня мер зустрівся з консулом Російської Федерації Олександром Булаєм і представником російського економічної ради в Німеччині Сергієм Родіоновим, передає "ЄвроПравда".

Під час зустрічі мер Гейдельберга закликав до встановлення більш тісних відносин між містом і Росією, наприклад, з обміну між студентами.

Серед інших питань "давніх і тісних відносин міста з Росією" обговорювалося також питання співпраці Гейдельберга із Сімферополем (який став містом-побратимом Гейдельберга у часи незалежної України).

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Мер Гейдельберга, зокрема, наголосив, наскільки його місто зацікавлене у підтримці контактів і дружніх зв'язків між жителями міста і жителями міста-побратима Сімферополя.

"Важливо, щоб люди з Гейдельберга і Сімферополя спілкувалися між собою. Ми хочемо повернути співпрацю із Сімферополем у конкретні проекти в культурі", - наголосив мер.

Нагадаємо, вчора мер Ніцци Крістіан Естрозі зустрівся з делегацією окупованого Криму і підписав з керівництвом Ялти "лист про наміри" і відновлення дружніх відносин.