Мер Ніцци, який неодноразово висловлювався на підтримку дій РФ, прийняв делегацію окупованого Криму

Делегація мера Ялти перебувала з візитом у Ніцці з 26 лютого по 1 березня. Зустріч проходила за участю посла РФ у Франції Олександра Орлова, передає "ЄвроПравда".

В Естрозі назвали візит делегації дуже "символічним", оскільки він був здійснений вперше з часу "проведення референдуму про незалежність і приєднання до Росії".

При цьому на сайті мера, який раніше вже висловлювався на підтримку дій РФ, наголошується, що Ялта входить до складу Російської Федерації.

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"Продовжуючи підписання угоди про побратимські відносини між Ялтою і Ніццою 26 листопада 1960 року, мер Ялти Андрій Постенко у присутності посла РФ у Франції зустрівся з мером Ніцци для підписання листа про наміри з розвитку дружніх відносин і поновлення побратимських відносин між Ялтою і Ніццою", - йдеться у повідомленні на сайті Естрозі.

З боку Крістіана Естрозі це вже не перший прояв дружніх почуттів щодо Росії. Під час візиту до Москви він розкритикував уряд Франції через небажання постачати "Містралі". Також на знак підтримки Російської Федерації написав кілька повідомлень російською мовою в Twitter.

Нагадаємо, раніше депутат національних зборів Франції Тьєррі Маріані має намір знову відвідати зі своїми колегами окупований Крим, а до червня - Донбас у відповідь на резолюцію ПАРЄ про санкції щодо євродепутатів за подібні поїздки.

Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію, в якій визнала законною практику введення санкцій проти депутатів, які відвідують окуповані території, в тому числі – Крим.