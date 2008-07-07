В Києві відбудеться з`їзд демократичних сил
18:22, 07 липня 2008Політика
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Основою нового політичного руху – Національного Демократичного Альянсу - буде Українська республіканська партія Левка Лук`яненка, яку підтримуватимуть ряд народних депутатів від НУНС, а також ряд громадських організацій та фондів.
З`їзд проходитиме 10 липня з 10.00 до 17.00 на Грушевського, 26/1, конференц-зал готелю Київ
тел.. контактної особи 8067 2302430 (Сергій)
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