В Києві відбудеться з`їзд демократичних сил

18:22, 07 липня 2008
Політика
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Основою  нового політичного руху – Національного Демократичного Альянсу -  буде Українська республіканська партія  Левка Лук`яненка, яку підтримуватимуть ряд народних депутатів від НУНС, а також ряд громадських організацій та фондів.

З`їзд проходитиме 10 липня з 10.00 до 17.00 на Грушевського, 26/1, конференц-зал готелю Київ

artmania@ukr.net

info@svyato-pokrovsky.com.ua

тел.. контактної особи  8067 2302430 (Сергій)

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