В Києві відбудеться з`їзд демократичних сил

Основою нового політичного руху – Національного Демократичного Альянсу - буде Українська республіканська партія Левка Лук`яненка, яку підтримуватимуть ряд народних депутатів від НУНС, а також ряд громадських організацій та фондів. З`їзд проходитиме 10 липня з 10.00 до 17.00 на Грушевського, 26/1, конференц-зал готелю Київ artmania@ukr.net info@svyato-pokrovsky.com.ua тел.. контактної особи 8067 2302430 (Сергій)

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