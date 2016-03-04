Адвокат Савченко повідомив, що до дня суду 9 березня про її стан дізнатися не вдасться

Про це кореспонденту УНІАН сказав адвокат Микола Полозов.

"Найближчі 4 дні в Росії - вихідні та святкові дні. СІЗО на вхід відвідувачів працювати не буде. До дня суду 9 березня ніхто не буде знати, що з Надією", - наголосив Полозов.

У свою чергу адвокат Марк Фейгін впевнений, що Україна ніколи не пробачить Росії, якщо з Савченко щось трапиться.

«Суд мусить знайти в собі сили винести виправдувальний вирок, а російське суспільство повинно знайти в собі сили вибачитися перед Савченко. Якщо цього не відбудеться, то це призведе до дуже сумних наслідків для двох народів – українського і російського. Українці цього ніколи не пробачать», - наголосив Фейгін.

Він упевнений, що немає такого суду РФ, який міг би Савченко виправдати і відпустити. «Тому вона, незважаючи на наші поради, не хоче подавати апеляцію. Ви розумієте, яка це ганьба для нас всіх. Виходить, що в Росії жодних своїх прав захистити неможливо не тільки російському громадянинові, а й іноземцю», - сказав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії обвинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Савченко та її захист відкидають обвинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона на знак протесту оголосила голодовку – третю з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня держобвинувачення зажадало, аби суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання, відзначивши, що процес продовжиться 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмову їй в останньому слові сприймає як порушення її прав, і з 4 березня починає сухе голодування.