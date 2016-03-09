Шанси Яресько очолити Кабмін були високими минулого тижня, але зараз це малоймовірно - політолог

Таким чином політолог, директор інституту "Діалог" Андрій Миселюк прокоментував висловлювання екс-посла США в Україні Стівена Пайфера про можливе призначення Яресько прем'єром вже на цьому тижні.

У той же час, за його словами, через не подолані розбіжності щодо конкретних кандидатур до потенційного Кабміну зараз ймовірність швидкого формування технократичного кабінету на чолі з Яресько виглядає малоймовірною.

Читайте такожГройсман розглядається як альтернатива Яресько на пост прем'єр-міністра - Financial Times

"Ситуація з можливим прем'єрством Яресько розвивається дуже динамічно. І якщо її кандидатура як технократичного прем'єра попередньо була узгоджена на минулому тижні президентом Порошенком, то вимоги Яресько щодо відставки Демчишина та побажання щодо інших кандидатур швидко завели переговори в глухий кут. Як кажуть, диявол ховається у дрібницях-прізвищах членів майбутнього Кабміну Яресько", - зазначив політолог.