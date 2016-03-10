Україна та Туреччина посилять співпрацю у сфері безпеки та оборони, а також боротьбі з тероризмом, екстремізмом та сепаратизмом - декларація

Про це йдеться у тексті спільної Декларації за результатами П’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою.

Зокрема сторонами домовлено: «посилити координацію, співробітництво та договірну базу між Україною та Турецькою Республікою у сфері безпеки й оборони».

Також Україна та Туреччина домовились поглиблювати співпрацю в питаннях реформування Ради Безпеки ООН та інших багатосторонніх механізмів з метою забезпечення міжнародного миру та безпеки; сприяти зміцненню механізмів регіональної безпеки в Чорному морі; нарощувати співпрацю в контексті спільних зусиль, спрямованих на забезпечення міжнародної безпеки, в т.ч. і в рамках НАТО.

Читайте такожУкраїна та Туреччина планують поєднати зусилля в рамках міжнародних форматів для деокупації Криму – Порошенко

«Вживати спільні кроки, спрямовані на деокупацію Криму, посилити співпрацю в рамках ООН, РЄ та ОБСЄ з метою відновлення суверенітету України над півостровом та захисту прав громадян України, зокрема кримських татар, на тимчасово окупованих територіях», - йдеться в документі.

Окрім цього, у тексті спільної Декларації йдеться про те, що Україна та Туреччина будуть налагоджувати ефективну співпрацю правоохоронних та розвідувальних органів для боротьби з тероризмом, екстремізмом та сепаратизмом.

Читайте такожПорошенко і Ердоган обговорили загрози безпеці, що походять від агресивної політики РФ

У документі зазначено, що Україна та Туреччина домовились: «об’єднати зусилля у боротьбі з тероризмом, екстремізмом та сепаратизмом в усіх їхніх проявах, у тому числі шляхом налагодження ефективної співпраці правоохоронних та розвідувальних органів двох країн».