Гриценко: дайте Тимошенко спокій
00:03, 10 липня 2008Політика
1639 0
"...грає, як уміє"
Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) вважає, що для уряду Юлії ТИМОШЕНКО слід створити нормальні умови для роботи, а не відправляти його сьогодні у відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив після засідання комітету, який він очолює.
«Я не кажу, що нинішній уряд не робить помилок. Але й нормальних умов для його ефективної роботи також не існує», - пояснив свою позицію А.ГРИЦЕНКО.
Він також зауважив, що цей уряд повинен працювати як мінімум до січня 2009 року, щоб, окрім іншого, реалізувати вкрай актуальні для держави енергетичні питання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter