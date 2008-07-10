Гриценко: дайте Тимошенко спокій

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) вважає, що для уряду Юлії ТИМОШЕНКО слід створити нормальні умови для роботи, а не відправляти його сьогодні у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив після засідання комітету, який він очолює.

«Я не кажу, що нинішній уряд не робить помилок. Але й нормальних умов для його ефективної роботи також не існує», - пояснив свою позицію А.ГРИЦЕНКО.

Він також зауважив, що цей уряд повинен працювати як мінімум до січня 2009 року, щоб, окрім іншого, реалізувати вкрай актуальні для держави енергетичні питання.