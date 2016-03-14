Садовий відкинув можливість очолити Кабмін замість Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам після зустрічі з президентом Петром Порошенком.

"Обговорювалися різні варіанти. І ми ще раз озвучили той варіант, який, на нашу думку, зменшить рівень напруги у парламенті. Перше - ми проти дочасних виборів у парламент. Щоби зняти напругу, необхідно, щоб була виконана воля Революції гідності, Майдану, щоб ми мали закон, який би дав можливість обирати на наступні вибори людей по відкритих списках за пропорційною системою. Однозначно - треба поміняти (склад) ЦВК, яка себе дискредитувала. Про генпрокурора ми сьогодні не говоримо. Я так розумію, що найближчим часом буде проголосована відставка (Віктора) Шокіна, але вже сьогодні треба говорити про нового генпрокурора. Якщо ці кроки будуть зроблені, я переконаний, що рівень напруги в політикумі впаде. І тоді можна нормально обговорювати питання в уряді. Тому що, я так розумію, Арсеній Петрович є сьогодні прем'єром і нікуди не збирається йти, і тут дуже важливо, щоб дві найбільші фракції знайшли якесь певне порозуміння і запропонували варіант виходу із ситуації", - сказав Садовий.

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За його словами, на сьогодні не варто перебільшувати можливості "Самопомічі", оскільки у неї недостатньо депутатів для прийняття рішень у парламенті.

Він наголосив, що в Адміністрації Президента відбулася відверта розмова, і сьогодні увечері відбудеться засідання "Самопомічі".

Відповідаючи на запитання, чи пропонував президент Садовому очолити уряд, він сказав: "Я такі розмови чув неодноразово, але ще раз наголошую - прем'єр повинен мати підтримку більшості в парламенті, а у "Самопомічі" - 26 депутатів".

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар глави держави Святослав Цеголко інформував, що президент розглядає три варіанти виходу з кризи: формування технократичного Кабінету міністрів на чолі з Наталією Яресько, політичного - на чолі з Андрієм Садовим або Верховна Рада підтримає іншу кандидатуру.