Порошенко розглядає можливість прем'єрства Яресько та Садового - прес-секретар

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook пресс-секретар президента Святослав Цеголко.

За його словами, сьогодні Порошенко провів зустрічі з лідерами фракцій, також він зустрівся з лідером партії "Самопоміч" Андрієм Садовим.

"Мета усіх зустрічей президента з політичними лідерами – прискорення виходу з політичної кризи. Для всіх зрозуміло, що для формування нового уряду потрібна нова коаліція. Її головними критеріями має стати збереження проєвропейського курсу і пришвидшення реформ", - написав Цеголко.

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Він зазначив, що є три варіанти розвитку подій.

Перший - це технократичний уряд на чолі з Наталією Яресько "у випадку об’єднання всіх проєвропейських фракцій" довкола такого уряду.

Другим є "політичний уряд (наприклад, на чолі з А. Садовим)".

"Мета цього уряду, як і попереднього – пришвидшення темпу реформ", - додав прес-секретар голови держави.

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Третім варіантом є уряд на чолі з іншою людиною.

"Якщо парламентські сили мають інші кандидатури, нехай пропонують їх і знаходять 226 голосів у Верховній Раді. Президент готовий працювати з будь-яким кандидатом, якого запропонує коаліція", - зазначив Цеголко.