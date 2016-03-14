Порошенко розглядає можливість прем'єрства Яресько та Садового - прес-секретар
Президент Петро Порошенко розглядає три варіанти розвитку подій з призначенням нового уряду.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook пресс-секретар президента Святослав Цеголко.
За його словами, сьогодні Порошенко провів зустрічі з лідерами фракцій, також він зустрівся з лідером партії "Самопоміч" Андрієм Садовим.
"Мета усіх зустрічей президента з політичними лідерами – прискорення виходу з політичної кризи. Для всіх зрозуміло, що для формування нового уряду потрібна нова коаліція. Її головними критеріями має стати збереження проєвропейського курсу і пришвидшення реформ", - написав Цеголко.
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Він зазначив, що є три варіанти розвитку подій.
Перший - це технократичний уряд на чолі з Наталією Яресько "у випадку об’єднання всіх проєвропейських фракцій" довкола такого уряду.
Другим є "політичний уряд (наприклад, на чолі з А. Садовим)".
"Мета цього уряду, як і попереднього – пришвидшення темпу реформ", - додав прес-секретар голови держави.
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Третім варіантом є уряд на чолі з іншою людиною.
"Якщо парламентські сили мають інші кандидатури, нехай пропонують їх і знаходять 226 голосів у Верховній Раді. Президент готовий працювати з будь-яким кандидатом, якого запропонує коаліція", - зазначив Цеголко.