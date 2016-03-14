У БПП розповіли, які кандидатури на крісло прем'єра обговорювали на засіданні фракції
Фракція "Блок Петра Порошенка" обговорила кандидатури міністра фінансів України Наталії Яресько, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та міського голови Львова Андрія Садового на посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомив заступник лідера фракції Олексій Гончаренко у коментарі журналістам, передає кореспондент УНІАН.
"Яресько обговорювали, Гройсмана обговорювали, Садового обговорювали", - сказав депутат і додав, що з цього питання голосування на фракції не проводилося ,оскільки "ми не розуміємо позицію Яценюка щодо добровільної відставки, ми не розуміємо позицію "Народного фронту" щодо збереження їх у коаліції".
Гончаренко нагадав, що згідно з попередньою інформацією, Садовий вже начебто негативно висловився про своє можливе прем'єрство.
Читайте такожСадовий відкинув можливість очолити Кабмін замість Яценюка
"Але ми ще маємо поспілкуватися із "Самопоміччю", - додав він.
Парламентарій висловив думку, що зараз є два виходи: "технокритичний уряд на чолі з Яресько, або з політичний уряд, який може очолити представник тієї чи іншої партії".
"Наприклад, Садовий - від "Самопоміч", чи Гройсман від "БПП", чи може якусь кандидатуру запропонує "Народний фронт", не Яценюка", - сказав Гончаренко.
Він також наголосив, що уряд у нинішньому складі не викликає довіри.
Гончаренко зазначив, що Яресько на засіданні фракції не було, але вона “провела якісь перемовини, є в неї якесь бачення можливого складу уряду”. Гройсмана на засіданні фракції також не було.
За словами депутата, багато депутатів від фракції "БПП" ставляться до Гройсмана "з великою повагою" і готові були б бачити його прем'єром і голосувати за нього.
Гончаренко додав, що фракція продовжує своє засідання із обговоренням порядку денного пленарного тижня.