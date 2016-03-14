У БПП розповіли, які кандидатури на крісло прем'єра обговорювали на засіданні фракції

Про це повідомив заступник лідера фракції Олексій Гончаренко у коментарі журналістам, передає кореспондент УНІАН.

"Яресько обговорювали, Гройсмана обговорювали, Садового обговорювали", - сказав депутат і додав, що з цього питання голосування на фракції не проводилося ,оскільки "ми не розуміємо позицію Яценюка щодо добровільної відставки, ми не розуміємо позицію "Народного фронту" щодо збереження їх у коаліції".

Гончаренко нагадав, що згідно з попередньою інформацією, Садовий вже начебто негативно висловився про своє можливе прем'єрство.

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"Але ми ще маємо поспілкуватися із "Самопоміччю", - додав він.

Парламентарій висловив думку, що зараз є два виходи: "технокритичний уряд на чолі з Яресько, або з політичний уряд, який може очолити представник тієї чи іншої партії".

"Наприклад, Садовий - від "Самопоміч", чи Гройсман від "БПП", чи може якусь кандидатуру запропонує "Народний фронт", не Яценюка", - сказав Гончаренко.

Він також наголосив, що уряд у нинішньому складі не викликає довіри.

Гончаренко зазначив, що Яресько на засіданні фракції не було, але вона “провела якісь перемовини, є в неї якесь бачення можливого складу уряду”. Гройсмана на засіданні фракції також не було.

За словами депутата, багато депутатів від фракції "БПП" ставляться до Гройсмана "з великою повагою" і готові були б бачити його прем'єром і голосувати за нього.

Гончаренко додав, що фракція продовжує своє засідання із обговоренням порядку денного пленарного тижня.