Вихід з політичної кризи залежить від позиції Порошенка - заява фракції "Народний фронт"

Про це йдеться у заяві фракції.

На думку політсили, це відповідальний крок не лише для президента, а й для фракції "Блок Петра Порошенка", яка є ключовою формуючою силою для парламентської коаліції "Європейська Україна".

"Сьогодні розв'язок політичної кризи фактично залежить від позиції Президента Петра Порошенка – або країна продовжує реформи, або вимушено стає на паузу і повторює досвід політичного самогубства 2005 року", - сказано у заяві.

"Народний фронт" зазначає, що вчора лідер партії та прем’єр-міністр Арсеній Яценюк запропонував два варіанти виходу із нинішньої політичної кризи.

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Перший передбачає відновлення коаліції, посилення взаємодії між парламентськими фракціями і зміцнення нинішнього Кабінету міністрів.

Відповідно до другого, Яценюк звертається до президента з проханням взяти на себе відповідальність, представити нового прем’єр-міністра та провести переговори з парламентськими силами щодо підтримки як іншого уряду, так і альтернативної програми.

"Нарешті наше звернення було почуте. Фракція "Народного фронту" вітає бажання наших колег припинити пусті балачки і зайнятися практичною роботою з виведення країни зі стану війни, економічної кризи і штучно створених політичних скандалів", - підкреслює НФ.

Політсила сподіваються, що найближчим часом, окрім прізвищ кандидатів на прем’єрське крісло, буде оголошений і персональний склад нового уряду та його програма дій.

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"Чим швидше ми матимемо чіткі прізвища майбутніх урядовців та реальні кроки з реформування країни, тим швидше вийдемо з політичної кризи", - додають у фракції.

Як зазначає "Народний фронт", головне, щоб новий уряд отримав беззаперечну та стійку підтримку своїх ініціатив у парламенті, а не як чинний уряд "зазнавав цькування та безпідставної критики, яка набула форм середньовічного "полювання на відьом".

"Наша позиція чітка і зрозуміла. Чим швидше президент Петро Порошенко та його фракція у Верховній Раді остаточно визначаться з ім'ям нового прем'єра, назвуть новий склад уряду та оголосять програму його реформ – тим швидше країна вийде з кризи і продовжить курс реформ європейського зразка", - сказано в заяві.