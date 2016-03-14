Президент та голови фракцій домовились знайти вихід із політичної кризи на цьому тижні - НФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після зустрічі голів фракцій парламенту з президентом.

За його словами на переконання фракції «Народного фронту» є три шляхи виходу з політичної кризи:

«Більшість голів фракцій підтримали ту позицію, що (дострокові парламентські - УНІАН) вибори не потрібні, і це є безвідповідально, тому що це є розвал нашої держави», - заявив він.

«Друга позиція – ми відновлюємо роботу старої коаліції… Третя позиція – будь-ласка, покажіть нам 226 голосів за нову кандидатуру прем’єра, назвіть прем’єр-міністра, сформуйте команду, покажіть нам програму дій наступного уряду на 2016 рік, і ми готові розпочати консультації щодо нашої участі у майбутній коаліції», - додав Бурбак.

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«Ми домовились, що це треба зробити (вийти з політичної кризи - УНІАН) цього пленарного тижня», - зауважив депутат.

Як повідомляв УНІАН, у парламентській фракції "Народного фронту" привітали оприлюднені президентом Петром Порошенком пропозиції щодо можливих кандидатур на посаду нового прем’єр-міністра. На думку політсили, це відповідальний крок не лише для президента, а й для фракції "Блок Петра Порошенка", яка є ключовою формуючою силою для парламентської коаліції "Європейська Україна".