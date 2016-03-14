Президент та голови фракцій домовились знайти вихід із політичної кризи на цьому тижні - НФ
Лідер фракції “Народний фронт” Максим Бурбак заявив, що президент України Петро Порошенко та голови фракцій ВР домовились знайти вихід із політичної кризи на цьому пленарному тижні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після зустрічі голів фракцій парламенту з президентом.
За його словами на переконання фракції «Народного фронту» є три шляхи виходу з політичної кризи:
«Більшість голів фракцій підтримали ту позицію, що (дострокові парламентські - УНІАН) вибори не потрібні, і це є безвідповідально, тому що це є розвал нашої держави», - заявив він.
«Друга позиція – ми відновлюємо роботу старої коаліції… Третя позиція – будь-ласка, покажіть нам 226 голосів за нову кандидатуру прем’єра, назвіть прем’єр-міністра, сформуйте команду, покажіть нам програму дій наступного уряду на 2016 рік, і ми готові розпочати консультації щодо нашої участі у майбутній коаліції», - додав Бурбак.
Читайте такожЯценюк назвав умови, за яких він нібито піде у відставку - Ляшко
«Ми домовились, що це треба зробити (вийти з політичної кризи - УНІАН) цього пленарного тижня», - зауважив депутат.
Як повідомляв УНІАН, у парламентській фракції "Народного фронту" привітали оприлюднені президентом Петром Порошенком пропозиції щодо можливих кандидатур на посаду нового прем’єр-міністра. На думку політсили, це відповідальний крок не лише для президента, а й для фракції "Блок Петра Порошенка", яка є ключовою формуючою силою для парламентської коаліції "Європейська Україна".