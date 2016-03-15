Перша група російських літаків вже вилетіла з Сирії

Про це повідомляє Міноборони РФ.

"У складі групи – «лідер» — літак Ту-154, а також багатофункціональні бомбардувальники Су-34. Далекі перельоти російських літаків з авіабази Хмеймім в пункти постійної дислокації на території Російської Федерації виконуються групами", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення основних сил РФ з Сирії з 15 березня.

"Вважаю, що завдання поставлені перед Міністерством оборони, в цілому виконані. Тому наказую із завтрашнього дня почати виведення основної частини нашої військової групи з Сирійської Арабської Республіки", - заявив глава РФ на зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і міністром оборони Сергієм Шойгу.