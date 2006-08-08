Янукович переносить вступ до СОТ

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручить новому уряду вивчити законопроекти, які має ухвалити Верховна Рада для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час представлення новопризначеного міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

“Я дам завдання, щоб законопроекти, які внесені у ВР попереднім урядом, уважно вивчили, наскільки вони відповідають вимогам СОТ, і чи є необхідність по цим законопроектам організовувати громадські слухання і чи вони погоджені з об’єднаннями товаровиробників”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив на необхідності “свідомого” вступу України до СОТ, щоб потім влада не отримала негативну оцінку цього рішення з боку товаровиробників та громадськості. «Є досить болючі питання для наших товаровиробників, і є можливість домовлятись з нашими партнерами при підписанні угоди при вступі до СОТ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Зокрема, на його переконання, перехід на нульові ставки при ввезенні товарів можна відстрочити на декілька років, що дасть можливість товаровиробникам адаптуватись до нових умов.

Прем’єр також зазначив, що ще не зустрічався з фахівцями, які займаються питаннями вступу до СОТ, але пообіцяв найближчим часом зустрітися і дати оцінку термінам завершення цієї роботи. При цьому він запевнив, що уряд прагнутиме закінчити її найближчим часом. За словами В.ЯНУКОВИЧА, питання вступу України до СОТ «треба вирішувати в 2007 році, якщо не встигнемо цього року». Він зазначив, що Україна зацікавлена в цьому, оскільки її економіка експортно орієнтована. За словами міністра, близько 60% продукції, що виробляється в Україні, експортується. І українські експортери працюють в умовах дискримінації, вони відчувають тиск по багатьом товарним групам у багатьох країнах світу.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ в СОТ були розпочаті в 1997 році.

В даний час Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем. 31 травня ц.р. в Женеві Україна і Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору щодо взаємного доступу на ринки товарів і послуг в рамках вступу України в СОТ.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що почалися в 1946 році.

Нині до складу СОТ входять 150 держав. Останнім, в грудні 2005 року, в СОТ увійшло Королівство Тонга.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляв, що вже восени 2006 року Україна вступить до СОТ.