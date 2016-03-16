Генпрокуратура розслідуватиме, хто вкрав гроші на реформу прокуратури, виділені США та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що до ГПУ надійшло звернення народних депутатів України, які зацікавилися питанням використання грошей, які було спрямовано до України американськими, європейськими партнерами для проведення реформ органів прокуратури.

«Аналогічне звернення від близько 50 народних депутатів було спрямоване до Сенату США, окремим сенаторам, і тепер, додавши копії цих документів, вони прийшли до нас. Прокуратурою проводились певні перевірки, й у нас достатньо питань все ж таки, де поділись кошти, які виділялись нашими закордонними партнерами на реформу прокуратури, але на наші офіційні рахунки не надійшли», - заявив Куценко.

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«У зв’язку із надходженням звернення народних депутатів України інформація, викладена в ньому, буде внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань і фактично дасть старт певному серйозному розслідуванню, в рамках якого однозначно будуть допитані, в тому числі, працівники прокуратури і високопосадовці нашої структури, які відповідали за реформи, для того, щоб пояснити де гроші», - додав прокурор.

Він зазначив, що "це питання резонує, суспільство цікавить, де ці гроші".

За словами Куценка, є підстави попередньо говорити про правопорушення, передбачене ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – УНІАН).

«Поки ми нікого не звинувачуємо... Мова йде про різні суми, одна сума – близько 200 тисяч доларів, інша – близько 2 мільйонів доларів», - уточнив прокурор.

Куценко нагадав, що реформа прокуратурі проходила минулого року.

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