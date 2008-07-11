У Ялті офіційно відкрився саміт YES

Сьогодні в Ялті офіційно відкрився 5 саміт міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія" (Yalta European Strategy - YES).

Як передає кореспондент УНІАН, мета 5-го щорічного саміту YES - обговорення глобальних сучасних викликів, їх вплив на Україну і Європу.

У центрі уваги - нові погрози і можливості, що виникають у зв`язку зі світовими фінансовою і продовольчою кризами, проблеми нової політичної конфігурації Євросоюзу і доля Лісабонського договору, питання енергетичної безпеки, стратегій для ЄС, Чорноморського регіону та України.

Спеціальні сесії будуть присвячені аналізу політичного розвитку України та її інтеграції в Євросоюз.

Серед учасників 5-го саміту YES – керуючий директор Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, Президент Польщі в 1995-2005 роках, член Правління YES Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, колишній Президент України Леонід КУЧМА.

Спеціальним гостем саміту стане британський політик і громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії в 1997-2007 роках Тоні БЛЕР.

Усього в саміті планується участь понад 160 політиків, громадських діячів, бізнесменів і дипломатів з понад 20 країн світу. Він триватиме до 13 липня.

З вітальним посланням до учасників саміту звернулися Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.

Зокрема, Президент Франції зазначив, що «Україна має стратегічне значення для Європи». «Відтоді, коли я був обраний Президентом, я прагнув до того, щоб між ЄС і Україною встановилися особливі відносини», - йдеться в посланні Н.САРКОЗІ. За його словами, Євіанський саміт має дати вирішальний імпульс переговорам щодо нової угоди між Україною і ЄС, котра з часом буде оформлена і підписана на початку 2009 року. «Таким ми бачимо мету президентства Франції в Європейському Союзі», - сказано у зверненні Н.САРКОЗІ.

***«Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) - незалежна міжнародна організація, котра об`єднує відомих політиків, бізнесменів, громадських діячів і журналістів з метою реформування України і сприяння її вступу в ЄС. Організація була заснована українським бізнесменом Віктором ПІНЧУКОМ.