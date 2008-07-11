Політолог вважає, що опозиція не наважиться «стріляти» в Тимошенко

Політологи відкидають можливість висловлення недовіри уряду за результатами сьогоднішнього звіту у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні журналістам на прес-конференції.

Зокрема, політолог Віталій БАЛА зазначив, що процедурно звіт уряду не передбачає його відставки. За його словами, очевидно, якщо сторони домовились про відновлення роботи ВР і розгляд першим саме питання звіту уряду, то ймовірно, що умовою БЮТ було те, що висловлення недовіри уряду не стане наслідком розгляду його звіту.

У свою чергу політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ також висловив думку, що всі ключові рішення, у тому числі й про долю уряду, переносяться на осінь. За його словами, «звіт і робота щодо бюджету – це та формула компромісу, на яку вони могли вийти». Він додав, що сьогоднішній звіт, швидше за все, стане «останнім попередженням», а рішення про винесення резолюції недовіри уряду може бути розглянуто на початку вересня.

«Сторони залишають зброю зарядженою, але ситуація не дозволяє стріляти», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.