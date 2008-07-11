Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився оголосити перерву в роботі ВР на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що надійшла заява про необхідність оголошення перерви на півгодини.

За його словами, цього робити не можна, оскільки розглядається питання про звіт уряду і розривати його розгляд неможливо.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, «м’яко кажучи, це не стикується з регламентом».

Як повідомляє УНІАН, зараз прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відповідає на запитання народних депутатів України.