Парламент розглядає проекти змін до держбюджету-2008

Народні депутати України розглядають проекти законів про внесення змін державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зачитує перед депутатами доповідь про законопроект, внесений Кабінетом міністрів України.

Як зазначив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, також передбачається розгляд альтернативного законопроекту, внесеного Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.