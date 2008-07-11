ВР залишилася "тільки органом", а народ вигрібає "по повній програмі"...

Ряд українських політологів вважають, що Верховна Рада є найбільшою “політичною невдахою” за перше півріччя 2008 року, а головним “постраждалим” від діяльності всіх гілок влади стало суспільство.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН “Підсумки політичного сезону в оцінках експертів” за участі президента аналітичного центру “Відкрита політика” Ігор ЖДАНОВ, політтехнолог Олег МЕДВЕДЄВ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН та директор Центру соціологічних досліджень "Софія" Андрій ЄРМОЛАЄВ.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, яка із трьох головних гілок влади в Україні є найбільшою “невдахою”, А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що нею є парламент, який "як законодавчий орган залишився тільки органом".

Водночас, він вважає, що у діях Президента України є як плюси, так і мінуси.

Натомість Кабінету міністрів, на думку А.ЄРМОЛАЄВА, треба зробити прозорою бюджетну політику.

При цьому політолог переконаний, що "найбільшим невдахою" є українське суспільств яке "вигрібає" від політиків по повній програмі".

Також А.ЄРМОЛАЄВ зауважив, що цього року Україна зіштовхнулася "з дискредитацією демократії". На його думку, українські демократичні сили зробили все, щоб довести неефективність парламентаризму і викликали у суспільстві переконаність у необхідності "сильної рики".

У свою чергу, Ю.РУБАН вважає, що за півроку найбільше втратив саме парламент.

Водночас він зазначив, що Президента нині діє як опозиціонер. За словами Ю.РУБАНА, "Президент зараз вимушений грати роль опозиції... Саме він сьогодні єдиний, який задає питання (урядові - УНІАН)".

Крім того, політолог зауважив, що всім українським політичним силам сьогодні треба "шукати якогось мінімального компромісу у питаннях і внутрішньої, і зовнішньої політики", оскільки без цього повернення до стабільності в державі стоятиме під великим знаком питання.

У свою чергу, О.МЕДВЕДЄВ вважає, що у першому півріччі "найбільше втратила і дискредитувала себе Верховна Рада".

"В Україні відбувається повністю ліквідація парламентаризму... Через це - повна відсутність стратегічного розвитку держави і погіршення міжнародних відносин", - сказав він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, друге місце в цьому рейтингу посідає Президент. "Він хоча і переграв своїх опонентів, але його популярність у суспільстві значно знизилася, що не дасть йому змоги бути обраним на другий термін", - вважає політолог.

Крім того, О.МЕДВЕДЄВ висловив переконання, що "єдиної команди Майдану вже не існує". На його думку, "В.ЮЩЕНКО остаточно розірвав цей союз і остаточно змінив свою політичну базу, переформатувавшись на союз із Партією регіонів". Разом з тим він не взявся прогнозувати, є цей союз тактичним чи стратегічним.

Водночас, на переконання І.ЖДАНОВА, внаслідок політичних скандалів, що сталися за останнє півріччя, "програли всі, особливо - суспільство", але найбільших втрат зазнала Верховна Рада.

За його словами, за 180 днів свого існування вона пропрацювала повноцінно тільки 22 робочих дня, ухваливши лише 52 закони.

Разом з тим Президента "виграв владні повноваження", але втратив рейтинг. "Втратив і уряд, тому що він діє, і його критикують. Це закономірно: коли ти дієш, тебе критикують", - вважає політолог.